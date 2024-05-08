KOTO’dan Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Elmas’a ziyaret

Görüşmede, 1. yılını dolduran Kocaeli Şehir Hastanesi’ni tebrik eden Başkan Bulut, “Şehir hastanemiz, bir yıl gibi kısa bir sürede ilimizin sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması noktasında adeta amiral gemi olma konumuna gelmiştir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. Başkanlar Bulut ve Gezer’e, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapısı ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Başhekim Elmas, ziyaret ve başarı dilekleri için teşekkür etti.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.