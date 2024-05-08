KOTO’dan Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Elmas’a ziyaret

Görüşmede, 1. yılını dolduran Kocaeli Şehir Hastanesi’ni tebrik eden Başkan Bulut, “Şehir hastanemiz, bir yıl gibi kısa bir sürede ilimizin sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması noktasında adeta amiral gemi olma konumuna gelmiştir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. Başkanlar Bulut ve Gezer’e, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapısı ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Başhekim Elmas, ziyaret ve başarı dilekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bülten