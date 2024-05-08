Başkan Kocaman, yatırımları yerinde inceledi

Etüt proje müdürlüğü ekiplerinin İstasyon Mahallesi’nde İstasyon Merkez Camii’nin alt katında KARMEK, Kadın Spor Merkezi, Bilgi Evi, çok amaçlı salon; yanına yeni muhtarlık binası, İstasyon Ortaokulu’na ek derslik ve yol açma çalışmaları projelendirme çalışmalarını Başkan Kocaman yerinde inceledi.
Projelendirme çalışmalarının bitmesi ile uygulamanın hemen başlanacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe’mize yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz. İstasyon Mahallemizde bulunan Yeni Cami’mizin alt katında KARMEK, Kadın Spor Merkezi, Bilgi Evi, çok amaçlı salon; yanına ise yeni muhtarlığımız için çalışmaları başlattık. Ayrıca İstasyon Ortaokulumuzda evlatlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ek derslik ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledik. Biz Kartepe’mize değer katmanın, sizler için çalışmanın sevdalısıyız” dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.