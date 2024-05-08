Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı

KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAKTI
Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut döneminde 1071 Anadolu Kültür Merkezi olarak projelendirilen yapı, geçen dönem belediye başkanı Zeki Aygün tarafından proje revize edilerek yeni belediye hizmet binasına dönüştürülmüştü. Yapı, revize edildikten sonra yapımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. 2020 yılında ortaya çıkan pandemi ve sonrasında inşaat maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte yarım kalan yeni hizmet binası inşaatına bir türlü devam edilememişti.
İKİNCİ KEZ İHALE YAPILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasının yapımını üstlendikten sonra 2022 yılında ihale yapmıştı. İhaleyi kazanan firma bir süre inşaat çalışmalarını yürüttü. İnşaat maliyetleri artınca işi bırakmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi geçen yılın başlarında hizmet binasını tamamlamak için ikinci kez ikmal ihalesini gerçekleştirdi. İhalede, 174 milyon 890 bin TL en düşük teklifi veren Fiba Halı Medikal ile Mabeyn İnşaat Ortaklığı kazanmıştı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yapımı üstlenen firma, daha önce kültür merkezi olarak projelendirilen yapıyı revize ederek yeni hizmet binasına dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. 12 bin metrekare alana sahip Derince Belediyesi Yeni Hizmet binası toplam 5 kattan oluşuyor. Bina içerisinde hummalı bir çalışma var. İnşaatı yürüten firma yöneticileri, yeni hizmet binasındaki çalışmaların bu yılın aralık ayına kadar tamamlayacaklarını ve işi teslim edeceklerini belirtti. Yeni Derince Belediyesi Hizmet Binası 2025 yılından hemen sonra hizmete açılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Şevket Türak - Geçmiş seçimlerde 1 kişi bağımsız aday olmuştu ilk propaganda sözü başkan olursam belediye binasını yıkacam halkın içinde olurum çok haklıymış ama bizim millet hizmet edeni değil başlarına efendi olarak dikileni seçer
Adsiz - Memleket krizz halinde bunlar hala saraylar yapma derdinde
Yorum - 1071 kongre merkezi ne zaman belediye binası oldu
Serkan Bilgin - Devlet krizde para arıyor heryerden kısıyor....Belediyeler de gereksiz lüks satafat icinde
UltrasGebze - Ne gereği vardı? Halk betonmu kemirsin? Ekmek 10 liranın eşiğinde (eğer 10 lira olduysa hakkımı helal etmiyorum) bunlar halen halkın yararına olmayan gereksiz yatırımlar peşinde
, - İnşaatın gördüğü 3. Belediye başkanı. İnşallah bu son olur. Acil şekilde altyapı çalışmalarının başlanması gerekiyor. Yeni belediye binasının çevresinde doğru düzgün internet yok.
Ağzı Olan Konuşuyor - Dışarıdan konuşması çok kolay belediyenin bütün birimleri çevredeki ne kadar bina varsa oralarda kirada bölük pörçük ayrı ayrı yerlerde
İsmail - yetkili olsam belediyelerin tamamen kaldırılmasını sağlarım...
Yorumsuz - Millet kırılıyor sefaletten hala belediye binaları bilmem ne yaptırmanın peşindeler
Giresunlu - Bina yapana kadar şu 33 e bir el atın. Hurdalarda yolculuk yapıyoruz.Rezalet.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.