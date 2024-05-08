Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı

KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAKTI

Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut döneminde 1071 Anadolu Kültür Merkezi olarak projelendirilen yapı, geçen dönem belediye başkanı Zeki Aygün tarafından proje revize edilerek yeni belediye hizmet binasına dönüştürülmüştü. Yapı, revize edildikten sonra yapımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. 2020 yılında ortaya çıkan pandemi ve sonrasında inşaat maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte yarım kalan yeni hizmet binası inşaatına bir türlü devam edilememişti.

İKİNCİ KEZ İHALE YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasının yapımını üstlendikten sonra 2022 yılında ihale yapmıştı. İhaleyi kazanan firma bir süre inşaat çalışmalarını yürüttü. İnşaat maliyetleri artınca işi bırakmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi geçen yılın başlarında hizmet binasını tamamlamak için ikinci kez ikmal ihalesini gerçekleştirdi. İhalede, 174 milyon 890 bin TL en düşük teklifi veren Fiba Halı Medikal ile Mabeyn İnşaat Ortaklığı kazanmıştı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapımı üstlenen firma, daha önce kültür merkezi olarak projelendirilen yapıyı revize ederek yeni hizmet binasına dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. 12 bin metrekare alana sahip Derince Belediyesi Yeni Hizmet binası toplam 5 kattan oluşuyor. Bina içerisinde hummalı bir çalışma var. İnşaatı yürüten firma yöneticileri, yeni hizmet binasındaki çalışmaların bu yılın aralık ayına kadar tamamlayacaklarını ve işi teslim edeceklerini belirtti. Yeni Derince Belediyesi Hizmet Binası 2025 yılından hemen sonra hizmete açılması bekleniyor.