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08 May 2024 - 13:48- Gündem G:

Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı

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Derince Belediyesi Yeni Hizmet binasında inşaat çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni hizmet binasının, 2024 yılı Aralık ayında tamamlanacağı belirtildi.

Muhammet Emin Can
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Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı mask
Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı
Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı
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KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAKTI

Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut döneminde 1071 Anadolu Kültür Merkezi olarak projelendirilen yapı, geçen dönem belediye başkanı Zeki Aygün tarafından proje revize edilerek yeni belediye hizmet binasına dönüştürülmüştü. Yapı, revize edildikten sonra yapımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. 2020 yılında ortaya çıkan pandemi ve sonrasında inşaat maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte yarım kalan yeni hizmet binası inşaatına bir türlü devam edilememişti.

Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı

İKİNCİ KEZ İHALE YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasının yapımını üstlendikten sonra 2022 yılında ihale yapmıştı. İhaleyi kazanan firma bir süre inşaat çalışmalarını yürüttü. İnşaat maliyetleri artınca işi bırakmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi geçen yılın başlarında hizmet binasını tamamlamak için ikinci kez ikmal ihalesini gerçekleştirdi. İhalede, 174 milyon 890 bin TL en düşük teklifi veren Fiba Halı Medikal ile Mabeyn İnşaat Ortaklığı kazanmıştı. 

Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapımı üstlenen firma, daha önce kültür merkezi olarak projelendirilen yapıyı revize ederek yeni hizmet binasına dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. 12 bin metrekare alana sahip Derince Belediyesi Yeni Hizmet binası toplam 5 kattan oluşuyor. Bina içerisinde hummalı bir çalışma var. İnşaatı yürüten firma yöneticileri, yeni hizmet binasındaki çalışmaların bu yılın aralık ayına kadar tamamlayacaklarını ve işi teslim edeceklerini belirtti. Yeni Derince Belediyesi Hizmet Binası 2025 yılından hemen sonra hizmete açılması bekleniyor.

Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı
Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı
Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı
Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı
Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda çalışmalar hızlandı

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08 May 2024 - 13:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Şevket Türak - Geçmiş seçimlerde 1 kişi bağımsız aday olmuştu ilk propaganda sözü başkan olursam belediye binasını yıkacam halkın içinde olurum çok haklıymış ama bizim millet hizmet edeni değil başlarına efendi olarak dikileni seçer

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 10 Mayıs 00:12
09

Adsiz - Memleket krizz halinde bunlar hala saraylar yapma derdinde

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 09 Mayıs 16:14
08

Yorum - 1071 kongre merkezi ne zaman belediye binası oldu

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 15:55
07

Serkan Bilgin - Devlet krizde para arıyor heryerden kısıyor....Belediyeler de gereksiz lüks satafat icinde

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 09 Mayıs 15:17
06

UltrasGebze - Ne gereği vardı? Halk betonmu kemirsin? Ekmek 10 liranın eşiğinde (eğer 10 lira olduysa hakkımı helal etmiyorum) bunlar halen halkın yararına olmayan gereksiz yatırımlar peşinde

Yanıtla . 7Beğen . 7Beğenme 09 Mayıs 08:57
05

, - İnşaatın gördüğü 3. Belediye başkanı. İnşallah bu son olur. Acil şekilde altyapı çalışmalarının başlanması gerekiyor. Yeni belediye binasının çevresinde doğru düzgün internet yok.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 08:10
04

Ağzı Olan Konuşuyor - Dışarıdan konuşması çok kolay belediyenin bütün birimleri çevredeki ne kadar bina varsa oralarda kirada bölük pörçük ayrı ayrı yerlerde

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 08 Mayıs 20:15
03

İsmail - yetkili olsam belediyelerin tamamen kaldırılmasını sağlarım...

Yanıtla . 12Beğen . 12Beğenme 08 Mayıs 20:03
02

Yorumsuz - Millet kırılıyor sefaletten hala belediye binaları bilmem ne yaptırmanın peşindeler

Yanıtla . 23Beğen . 15Beğenme 08 Mayıs 17:33
01

Giresunlu - Bina yapana kadar şu 33 e bir el atın. Hurdalarda yolculuk yapıyoruz.Rezalet.

Yanıtla . 25Beğen . 4Beğenme 08 Mayıs 16:34
Diğer 8 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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