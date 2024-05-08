Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Yeni belediye binası için hedef aralık ayı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Belediyesi için inşa edilen yeni belediye binasında çalışmalar sürüyor. Aralık ayında çalışmaların tamamlanması öncelikli hedef olarak belirlenen yeni binadaki çalışmalar en geç 2025’in ilk çeyreğinde sona erecek.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı mask
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KABA İNŞAATI BÜYÜK ORANDA TAMAM

Yaklaşık 6 yıl önce Derince Belediyesi tarafından kültür merkezi yapılacağı açıklanarak inşa sürecine başlanan fakat sonrasında Derince Belediyesi için yeni hizmet binası olmasına karar verilen yapıda ekipler çalışıyor. Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi, Pazar Sokak ve Şafak Sokak’ın ortasında kalan bölgede inşaat çalışmaları devam eden Derince Belediyesi’nin yeni hizmet binasında kaba inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 bin 50 metrekare alanda, 3 katı zemin altında, 5 katı zemin üstünde toplam 8 katlı olarak inşa edilen binada aralık ayına kadar inşaatın sona ermesi hedefleniyor.

Yeni belediye binası için hedef aralık ayı
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı

DIŞ CEPHESİ MAYIS SONUNA KADAR KAPLANACAK

İnşaat çalışmalarının aksamasına sebep olabilecek durumlarla karşılaşılması halinde binadaki çalışmaların en geç 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması diğer bir hedef. Bugün gelinen noktada binada kat çıkma işlemleri tamamlanmış, elektrik hatları başta olmak üzere hatların çekimi yapılmış durumda. Asansörlerle ilgili bölümlerde ekipler çalışmalarını yaparken diğer yandan da havalandırma sistemlerinin kaplama, klima santrallarının yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Dış cephede iskeleler kurulurken mayıs ayı sonuna kadar cam kaplama işleminin sona ermesi hedefleniyor. İçerisinde 50 bağımsız bölümünün yer alacağı öğrenilen binanın ofis bölme işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni belediye binası için hedef aralık ayı
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı
Yeni belediye binası için hedef aralık ayı

# yeni, Kocaeli, Büyükşehir, Derince, hizmet

08 May 2024 - 13:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.400.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL