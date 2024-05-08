Yeni belediye binası için hedef aralık ayı

KABA İNŞAATI BÜYÜK ORANDA TAMAM

Yaklaşık 6 yıl önce Derince Belediyesi tarafından kültür merkezi yapılacağı açıklanarak inşa sürecine başlanan fakat sonrasında Derince Belediyesi için yeni hizmet binası olmasına karar verilen yapıda ekipler çalışıyor. Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi, Pazar Sokak ve Şafak Sokak’ın ortasında kalan bölgede inşaat çalışmaları devam eden Derince Belediyesi’nin yeni hizmet binasında kaba inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 bin 50 metrekare alanda, 3 katı zemin altında, 5 katı zemin üstünde toplam 8 katlı olarak inşa edilen binada aralık ayına kadar inşaatın sona ermesi hedefleniyor.

DIŞ CEPHESİ MAYIS SONUNA KADAR KAPLANACAK

İnşaat çalışmalarının aksamasına sebep olabilecek durumlarla karşılaşılması halinde binadaki çalışmaların en geç 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması diğer bir hedef. Bugün gelinen noktada binada kat çıkma işlemleri tamamlanmış, elektrik hatları başta olmak üzere hatların çekimi yapılmış durumda. Asansörlerle ilgili bölümlerde ekipler çalışmalarını yaparken diğer yandan da havalandırma sistemlerinin kaplama, klima santrallarının yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Dış cephede iskeleler kurulurken mayıs ayı sonuna kadar cam kaplama işleminin sona ermesi hedefleniyor. İçerisinde 50 bağımsız bölümünün yer alacağı öğrenilen binanın ofis bölme işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor.