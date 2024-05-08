Büyükakın görevi Bozbey'e devretti

Marmara Belediyeler Birliği başkanlığını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın dönemi sona erdi. Bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda 215 oyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeni dönemin başkanı seçildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükakın, "Marmara Belediyeler Birliği'nin 2024 olağan genel kurulunu gerçekleştirdik. Beş yıl boyunca birlik ve beraberlik içinde, yeniden düşünme ve birlikte hareket etme konusunda birliğimizin gücünü gösterdik. Katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Yeni dönem için Başkanlığa seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e encümen ve komisyon üyelerine başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi