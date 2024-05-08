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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 May 2024 - 14:41- Siyaset G:

İYİ Parti’de bir deprem daha! İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan istifa etti

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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. Babacan neden istifa ettiğine dair yaptığı açıklamada, “Çok yoruldum. İşlerime ve aileme daha fazla vakit ayırmak için böyle bir karar aldım.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İYİ Parti’de bir deprem daha! İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan istifa etti mask
İYİ Parti’de bir deprem daha! İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan istifa etti
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İYİ PARTİ’DE İZMİT DEPREMİ YAŞANIYOR

İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesinin ardından istifa furyası devam ediyor. Türkiye genelinde ve Kocaeli teşkilatlarında pek çok isim İYİ Parti’de bir gelecek görmediğini ifade ederek partiden istifa etmişti. İstifa furyasına bir isim daha katıldı. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

YORULDUĞUM İÇİN İSTİFA KARARI ALDIM

İstifasına dair açıklama yapan Babacan, “7 yıldır parti üyesiyim. İlçe Başkanlığı görevinden yoruldum. Ben kimya mühendisiyim ve profesyonel yaşam koçuyum. İşlerime ve aileme daha fazla vakit ayırmak için istifa kararı aldım. İstifa kararını çok önceden almıştım fakat 31 Mart yerel seçimleri ve kurultayın geçmesini bekledim. Ben istifa ettiğim için yönetim tamamen düşüyor. İYİ Parti İzmit’ten toplu istifa edip Zafer Partisi’ne geçtiler diye çıkan haberler yanlış. Benim yönetimimden sadece Mahir Metin, Zafer Partisi’ne katıldı. Bunun dışında Zafer Partisi’ne katılan arkadaşlar yönetimimde değildi.” dedi.

İYİ Parti’de bir deprem daha! İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan istifa etti

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08 May 2024 - 14:41 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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