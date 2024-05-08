Karaosmanoğlu, KOÜ’de söyleşiye katıldı

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bugün Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve Kamu Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu’nu ağırladı. Fakültenin seminer salonunda düzenlenen söyleşide Karaosmanoğlu yerel yönetimlerde gençlik ve spor politikaları üzerine tecrübeleri paylaştı. Karaosmanoğlu kentteki rekreasyon alanlarının planlanması ve herkes için sporun, fiziksel aktivitenin öneminin tartışıldığı konferansta öğrencilerin kariyer planlama süreçleri de değerlendirildi. Söyleşiyi KOÜ Spor bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş da başından sonuna takip etti.

Kaynak: SPOR SERVİSİ