Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna plan yapanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, “Bugün doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur var akşama kalmayacak. Trakya’da bir ara öğleden sonra yağmur var diğer bölgeler açık. Marmara ve Ege ye yağmur Cuma günü. Sıcaklık ortalamada ama hafta sonu yağışla birlikte Marmara ve Karadeniz’de ortalamanın altına iner.

İstanbul bugün 23 C açık. Hafta sonu ortalamanın altına inecek cuma 18 derece, yağış Cuma günü. Hafta sonu da hava serin ısınma, 15 Mayıs’tan sonra olacak. (İstanbul’un Mayıs ort. En yüksek sıcaklığı 23 derecedir) İzmir 28, Antalya 25, Ankara 23, Trabzon 18, Gaziantep 25 derece”

Kaynak: Haber Merkezi