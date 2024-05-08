Sevindikli’de gönüllü eller 30 kilo atık topladı

Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte sıfır atık, çevre ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Sevindikli Göleti’nin çevresinde mıntıka temizliği yaptı. Öğrencilerin çevre ve sıfır atık dersini uygulamalı bir şekilde işlemesinin ardından Sevindikli Göleti çevresinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler.

30 ÖĞRENCİ KATILDI

Sıfır Atık, çevre ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen programa, Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kocaeli TEMA Başkanı ve aynı zamanda öğretim görevlisi Ayfer Özmen ve Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı.

ÇEVREYİ KORUMALIYIZ

Yaklaşık 3 kilometrelik alanda gerçekleştirilen temizlik işlemi, piknik alanı ve gölet çevresinde gerçekleştirildi. Gölet manzarası ve yapılan mesire alanıyla birlikte vatandaşların uğrak yeri haline gelen Sevindikli Göleti çevresinden yaklaşık 30 kilogram atık çıktı. Özellikle mesire alanında oluşan çöp ve atıkların çevreye ve gölete zarar verdiğine dikkat çeken yetkililer, “Buraya birçok yerden vatandaşlarımız geliyor. Kimi manzara için, kimi piknik yapmak için kimi de doğa yürüyüşleri için burayı tercih ediyor. Burası bizim yaşam alanımız, temiz tutmak için kirletmemeliyiz” dedi.

DOĞAL GÜZELLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Temizlik sonrasında toplanan atıklar Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edildi. İşlenen ders ve yapılan temizliğin ardından öğrenci ve yetkililer Sevindikli Göleti’ nin keyfini çıkarmayı ihmal etmediler. Alanda yürüyüş sağlayan öğrenciler katılıkları sosyal sorumluluk projesinden memnun olduklarını söylediler.

Kaynak: Bülten