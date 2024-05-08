İhmal davası 8 yıl sonra bitti: Hastaneye 21 milyon liralık rekor tazminat cezası

8 YILDIR SÜRÜYORDU

İddialar ve edinilen bilgilere göre; İzmit'te yaşayan S.G. hamile kaldıktan sonra süreci özel bir hastane ile yürüttü. Hamileliği sırasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle S.G. ve eşi F.G. down sendromundan şüphelenerek doktorlarından testler talep etti. Ancak hastane ve doktorları bu testlere gerek olmadığı belirtilerek yapmadı. Doğum sonrası bebeğinin down sendromlu olduğunu öğrenen aile, doktor ve hastaneye karşı dava açtı. Tüketici Mahkemesi'nde 2016 yılından bu yana devam eden davada çiftin avukatlığını Feride Külcü yaptı.

BU DAVA ÖRNEK OLSUN

8 yıldır süren hukuk mücadelesi sonuçlandı. Mahkeme rekor sayılabilecek tazminata hükmetti. Mahkeme hastane ile doktorun toplamda 21 milyon 289 bin TL maddi tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca bu cezaya yasal faizler de uygulanacak. Mahkeme 200 bin TL de manevi tazminat cezası verdi. Aile gazetemize yaptığı açıklamada, “Çocuk bekleyen çiftler lütfen bu testleri ihmal etmesinler. Özel hastaneler bu konuyu çok önemsemiyor. Bizim yaşadıklarımız ortada bu dava aileler için örnek olsun istiyoruz” dedi.