Dr. Hamdi Taner Turgut doçent oldu

Kocaeli’nin tanınan ve sevilen doktorlarından olan Dr. Hamdi Taner Turgut 2011 yılından beri ilimizde görev yapıyor. Başarılarıyla isminden söz ettirmiş ve hastaları tarafından oldukça sevilen Turgut doçent unvanı almanın mutluluğunu yaşıyor.

DOÇ. DR. HAMDİ TANER TURGUT KİMDİR?

2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde uzmanlık eğitimini bitirdi. Mecburi hizmetini ise 2007-20211 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak tamamladı. 2011 yılında Sağlık Bakanlığı’nın eğitim uzmanı kadrosu sınavını kazanarak bu kadroya atandı.

Aynı yıl Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde göreve başlayan Dr. Hamdi Taner Turgut 2014-2015 yıllarında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yaptı.

2018 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan Turgut, bir taraftan çalışma ekibiyle başarılı cerrahi operasyonlar yaparken diğer taraftan da doçentlik başvurusundaki genel ve özel şartları yerine getirmek için çaba harcadı. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri de yayınlanan Hamdi Taner Turgut 2024 yılında doçentlik unvanı aldı.

18’i yurt dışı,12’si yurt içi hakemli tıp dergilerinde 30’un üzerinde yayınlanmış makale ve yazıları bulunuyor. Bir kitap bölümü yazarlığı yurt içi ve yurt içi yurt dışında tıp alanında bir çok kongre, konferans ve tıp etkinliğinde sunumlar gerçekleştiriyor.

Doçent Doktor Hamdi Taner Turgut 2023 yılında açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde sağlık hizmeti veriyor.