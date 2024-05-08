Darıca’nın çevreci projelerine Avrupa Birliği’nden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen sıfır atık projesi kapsamında hızlı adımlar atarak belediye bünyesinde Sıfır Atık Müdürlüğü kuran ve örnek projeler gerçekleştiren Darıca Belediyesi’nin çevreci projeleri Avrupa Birliği (AB) Fonlarından destek almaya hak kazandı. Erasmus Projesi kapsamında İspanya ve Portekiz ortaklığında tamamı AB fonları tarafından finanse edilen Atık Yönetiminde Yapay Zeka konulu proje kabul edilerek değerlendirmeye alındı. Daha yeşil bir Darıca anlayışıyla sıfır atık çalışmalarına önem veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, proje kapsamında İspanya’nın Barcelona kentine giderek temaslarda bulundu. Barcelona’da Castellar del Valles Belediye Başkanı İgnasi Gimenez Renom’u ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.

AB FONUYLA ÇEVRECİ PROJELERE AĞIRLIK VERECEĞİZ

Tamamı Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeden hibe almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İspanya’nın ardından Portekiz’de de proje ortaklarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Çevreci projelere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden itibaren çevreci ve yeşil projelere ağırlık verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen sıfır atık projesi kapsamında adım atarak hızlı bir şekilde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurarak çalışmalara başladık. Sıfır Atık çalışmaları kapsamında her yıl binlerce ton atığı geri dönüşüme kazandırıyoruz. Daha verimli projeler gerçekleştirmek için teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek adımlar atıyoruz. Avrupa Birliği’nden hibe alarak atık yönetimini daha verimli hale getirmek için teknolojiden de faydalanmayı amaçlıyoruz” dedi. Castellar del Valles Belediye Başkanı İgnasi Gimenez Renom’a misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, ziyaret sonrası İspanyol mevkidaşına Darıca’nın sembolü olan Gönül Birliği kapısı hediye etti.