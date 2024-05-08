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Eğitim-Sen Kocaeli: Okullarda şiddet sona ersin

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Son dönemde okullarda öğretmene yönelik artan şiddet olayları sonrası KESK’e bağlı Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi tarafından açıklama yayımlandı. Açıklamada okullardaki şiddetin sona ermesi istenirken bu istek doğrultusunda atılması gereken adımlar sıralandı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Eğitim-Sen Kocaeli: Okullarda şiddet sona ersin mask
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YAKIN DÖNEMDEKİ ŞİDDET OLAYLARI SONRASI

İstanbul’daki bir özel lisede eğitim gören Yusuf K. önce öğretmeni daha sonra da okul müdürü ile yaşadığı sorunların ardından okuldan atıldı. Yaklaşık 5 ay önce yaşanan olay sonrası öğrenci tartışma yaşadığı okul müdürü İbrahim Oktugan’ın 5 el ateş ederek silahla vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetti. Bu olaydan önce de Ankara’da öğrenci öğretmenini okulda bıçaklamıştı, yine yakın bir dönemde İstanbul’da bir veli okulda öğretmeni yumruklayarak darp etmişti. Öğretmenler yaşanan olaylar sonrası iş bırakmaya hazırlanırken Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi açıklama geldi.

ŞİDDETİN HEDEFİ HALİNE GELMESİNE NEDEN OLDU

Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi’nin açıklamasında “Toplum olarak hayatımızın her aşamasında karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızı sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmakta. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin, toplumun sorumluluğu vardır. Şiddet olgusu eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumda.

ACİLEN HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Bir eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci ya da veli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarda eğitim sisteminde yaşanan olumsuzlukların temel nedeni olarak öğretmenleri göstermesi zemin oluşturmuştur. Yaptığımız uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle bir öğretmen arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulda şiddet olaylarının son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz.

GÜVENLİĞİMİZİN SAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ

Eğitim emekçilerinin bakanlığın, sendikaların, herkesin desteğine ihtiyacı var. Eğitim kurumlarında şiddetle mücadele etmek için bir eylem planı olmalıdır. Eğitim emekçilerine yönelik şiddet konusunda Eğitim-Sen olarak eğitim sendikalarını, kamuoyunu birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İbrahim Oktugan’ın ailesi ve tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyor, okullarda şiddetin sona ermesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı. 

# Kocaeli, VAR, HER, İstanbul, İbrahim Oktugan, Öğretmen

08 May 2024 - 16:25 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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