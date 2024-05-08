Anneler Günü’nde en güzel hediye!

SMA Tip 1 hastası Deniz bebek, iyileşebilmek için yardımınızı bekliyor. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dünyaya gelen, 7 günlükken topuğundan alınan kan örneği ile SMA Tip 1teşhisi konulan Deniz bebek için valilik onaylı kampanya devam ediyor. Ücretli öğretmenlik yapan Eyüp Osmanoğlu ile oğlunun hastalığı nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Mensure Osmanoğlu’nun tek çocukları olan 17 aylık Deniz bebek ilacına kavuşabilmek için gün sayıyor.

HAYDİ! EL ELE VERELİM

Deniz bebeğin 2 yaşına gelmeden kampanyasının bitip, yurt dışında tedavi olması gerekiyor. Siz de bu Anneler Günü’nde annenize anlamlı bir hediye vermek isterseniz, sembolik bir çiçekle Deniz’e umut olabilirsiniz. Haydi, el ele verelim, kampanyası % 64’e ulaşan Deniz Bebek’i bir an önce ilacına kavuşturalım, annesine de en güzel Anneler Günü hediyesini verelim.

Valilik onaylı IBAN:

TR25 0001 0003 3487 9852 3450 04

Alıcı: Mensure Osmanoğlu

sma_denizeumutol

Kaynak: Haber Merkezi