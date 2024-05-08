Anneler Günü’nde en güzel hediye!

SMA Tip 1 hastası Deniz bebek, iyileşebilmek için yardımınızı bekliyor. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dünyaya gelen, 7 günlükken topuğundan alınan kan örneği ile SMA Tip 1teşhisi konulan Deniz bebek için valilik onaylı kampanya devam ediyor. Ücretli öğretmenlik yapan Eyüp Osmanoğlu ile oğlunun hastalığı nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Mensure Osmanoğlu’nun tek çocukları olan 17 aylık Deniz bebek ilacına kavuşabilmek için gün sayıyor.
HAYDİ! EL ELE VERELİM
Deniz bebeğin 2 yaşına gelmeden kampanyasının bitip, yurt dışında tedavi olması gerekiyor. Siz de bu Anneler Günü’nde annenize anlamlı bir hediye vermek isterseniz, sembolik bir çiçekle Deniz’e umut olabilirsiniz. Haydi, el ele verelim, kampanyası % 64’e ulaşan Deniz Bebek’i bir an önce ilacına kavuşturalım, annesine de en güzel Anneler Günü hediyesini verelim.
Valilik onaylı IBAN:
TR25 0001 0003 3487 9852 3450 04
Alıcı: Mensure Osmanoğlu
sma_denizeumutol
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.