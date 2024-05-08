'Adliyede tanıdıklarım var' deyip 1 milyon 600 bin lira dolandırdılar

Kocaeli Adliyesinde, kamulaştırma davaları devam eden 2 müşteki şahsı adliyede tanıdıkları olduğu suretiyle toplam 1.600.000 TL para karşılığında adliyede işlemleri yapmak vaadiyle dolandıran İ.M. ve S.D. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İ.M. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.