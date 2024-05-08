Ziraat Türkiye Kupası finali Kocaeli'de oynanabilir

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2023-2024 sezonu ZTK final karşılaşmasının ilk ismi Beşiktaş oldu. Türkiye Kupası final maçı detayları Karagümrük - Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçın ardından 8 Mayıs günü kesinleşmiş olacak. Final maçı 23 Mayıs günü yapılacak.

FİNAL İÇİN 3 İL ÖNE ÇIKTI

Türkiye Kupası finali için TFF’nin ciddi bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Samsun ve Antalya önerileri TFF tarafından reddedilirken Kocaeli, Sakarya ve Gaziantep Stadyumlarının öne çıktığı öğrenildi. TFF yapacağı son çalışmayla üç ilden birisinde Ziraat Türkiye Kupası finalini oynatacak.

ZTK YARI FİNAL YARI FİNAL MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ardından takımlar rövanş mücadelesinde forma giyiyor.

Yarı final ikinci maçı Beşiktaş - Ankaragücü arasında 7 Mayıs günü saat 20:30'da yapıldı. Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup etti.

Diğer maç ise Karagümrük - Trabzonspor arasında 8 Mayıs günü saat 20:30'da olacak.

Kaynak: Haber Merkezi