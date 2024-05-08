Bünyamin Çiftçi, birimleri gezdi

Başkan Çiftçi’den Çayırova Belediyesi personellerine ziyaret. Yoğun çalışma temposuyla birlikte, hayırlı olsun ziyaretlerini de kabul eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi’ndeki mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi. Başkan Çiftçi, Çayırova Belediyesi binasında yer alan tüm birimleri gezerek, buradaki personellere hayırlı işler dileklerini iletti. Çayırova halkına hizmet üretmek adına işlerinin başında yer alan personellerle bir araya gelen Çiftçi, mesai arkadaşlarına da çalışmalarına başarılar dileklerini iletti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, şunları aktardı;

“DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

“Birlikte daha yapacak çok işimiz var. Şehrimizin yarınları ve halkımızın mutluluğu için özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte yol yürüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız.” Çiftçi, mesai arkadaşlarına gerçekleştirdiği ziyarette, yürütülen çalışmalara ilişkin fikir alışverişi de yaptı.

Kaynak: Bülten