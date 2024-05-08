ASKF’den Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti

YENİ DÖNEM İÇİN BAŞARI DİLEĞİ
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi önceki gün yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükakın’ın makamında gerçekleşen ziyarete ASKF Başkanı Murat Aydın, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gölcükspor’un eski genel kaptanı Adem Ellibeş katıldı. ASKF Başkanı Aydın, yeniden başkan seçilen Büyükakın’ı kutladı, yeni dönem için başarı dileğinde bulundu. Aydın, amatör spora göreve geldiği ilk günden bu yana büyük destek veren Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da ziyaret için ASKF yönetimine teşekkür etti, her zaman amatörlerin yanında olacaklarını belirtti.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.