Gülleri: Gitme bu takım küme düşer dediler

“KÜME DÜŞSEYDİK ÇOK YAZIK OLURDU”

Taner Gülleri, son haftaların kendileri için çok zor geçtiğini belirterek, “Derincespor’a gelirken, çok insan “Gitme küme düşer” dediler. Bu ligde, bu grupta çalıştım. Buraları iyi biliyorum. Geldim bu çocuklarda o inancı gördüm. Geldiğim ilk gün futbolcularıma, birlikte çok güzel işler yapacağız dedim. Öyle de oldu. Son iki maç çok stresli geçti. Diğer maçlarımızda herkes keyif aldı. Bu takım küme düşseydi, çok yazık olurdu. Son Denizlispor maçı benim ve futbolcularımın unutamayacağı bir karşılaşmaydı. Baskı altında oynadık. Stresliydik”dedi.

“KÜME DÜŞSEYDİK ÇOK YAZIK OLURDU”

Gülleri sözleri şöyle sürdürdü: “Sadece bizim kazanmamız yetmiyordu, rakibinde puan kaybı yapması gerekiyordu. Bu şartlarda oynamak kolay değildi. Sakatlarımız vardı. Bu maçta sağ bek Hüseyin, orta sahada Alperen de yoktu. Sonu güzel oldu. Çok mutluyum. Futbolcularım adına, yöneticilerim adına. Bu takım ligde kalmalıydı. Çünkü bunu en çok biz hak ettik. Son maçtan sonra yöneticilerimle, futbolcularımla helalleşip, ayrıldık. Gelecek yıl için bir konuşmamız olmadı. Sadece yöneticilerime, sizinle görüşmeden, başka takımlarla konuşmayacağımı söyledim”