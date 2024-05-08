Gölcüklü Furkan Derince’yi kurtardı

GİZLİ KAHRAMAN

Derincespor’un son hafta sahasında Denizlispor’u yenmesi yetmeyecekti. Düşme hattının üzerinde bulunan Etimesgut Belediyespor’un da evinde oynayacağı İnegölspor karşısında puan kaybetmesi gerekecekti. Bu çok zor ihtimalde olsa, Denizlisporlular umutla bekledi. İnegölspor’un Gölcüklü futbolcusu Furkan Özyapı, Etimesgut Belediye maçında müthiş oynadı.

GÖLCÜKSPOR ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Maçın da başında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 1-1 biten maçta bu skor Derincespor’u ligde bırakıyordu. Gölcükspor altyapısından yetişen, 3 yıldır İnegölspor forması giyen orta saha oyuncusu Furkan Özyapı, Kırmızı-Siyahlı ekipte İsmail Yüksek ile birlikte oynuyordu. Sadece Furkan Özyapı değil, İnegölspor’un da takım olarak mücadelesi alkışlanmalıdır.