Gölcüklü Furkan Derince’yi kurtardı

GİZLİ KAHRAMAN
Derincespor’un son hafta sahasında Denizlispor’u yenmesi yetmeyecekti. Düşme hattının üzerinde bulunan Etimesgut Belediyespor’un da evinde oynayacağı İnegölspor karşısında puan kaybetmesi gerekecekti. Bu çok zor ihtimalde olsa, Denizlisporlular umutla bekledi. İnegölspor’un Gölcüklü futbolcusu Furkan Özyapı, Etimesgut Belediye maçında müthiş oynadı.
GÖLCÜKSPOR ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Maçın da başında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 1-1 biten maçta bu skor Derincespor’u ligde bırakıyordu. Gölcükspor altyapısından yetişen, 3 yıldır İnegölspor forması giyen orta saha oyuncusu Furkan Özyapı, Kırmızı-Siyahlı ekipte İsmail Yüksek ile birlikte oynuyordu. Sadece Furkan Özyapı değil, İnegölspor’un da takım olarak mücadelesi alkışlanmalıdır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.