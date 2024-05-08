Kırgız: Kocaelispor kazanacak

AKADEMİNİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Kocaelispor Akademi Başkanı Rafet Kırgız, göreve geldikleri süreden bu yana alt yapıda ortaya koydukları faaliyetlerden bahsetti. Vinsan’daki çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Rafet Kırgız, “Kocaelispor yönetiminden ne istediysem aldım. Kulübün durumunu bildiğim için fazla yüklenmedim. Hem Engin başkana hem de Recep başkana bize sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Aydın Günaydın hocam çok özverili çalışıyor. İzmit'in gençleri, 19 tane pırıl pırıl Kocaelispor'a hizmet etmiş hocalarımızla çalıştık. Bu sene geçiş ve başlangıç dönemimizdi. Amatör spor kulüplerimiz bizlere çok değerli sporcular verdi”

“ANNEM FUTBOL OYNAMAMI İSTEMEDİ”

Kırgız sözlerinin devamında, “Kocaeli'de izlemediğimiz maç kalmadı. Hocalarım çok özverili çalıştı. Zaman zaman çok eleştiriler aldık. Sineye çektik. 70 yaşına geldin uğraşma diyenler oldu. Hayatım alt yapılarda geçti. İlk yöneticiliğim Turgutspor'da başladı. Ben sporun her kademesinde, TFF bünyesinde dahil uzun yıllar altyapılarda çalıştım. Uğur Uludağ hocamın emeğini unutamam. Burada küçük yaşta ilk turnuvayı onun girişimiyle biz yaptık. Alt yapıya merakımın nedenleri var tabi. Annem çok kızdığı için futbol oynayamadım. Bunun için alt yapıda meşgul oldum. Kaç çocuğu kurtarır sporla tanıştırırsak kardır diye düşündüm” dedi.

VİNSAN’DA BÜROKRASİ YAVAŞ İŞLEDİ

Vinsan Tesisleri'nde ki değişikliklerle ilgili Büyükşehir'den destek aldık. Ancak bürokrasi biraz yavaş işledi. Bir takım değişiklikler oldu. Sahaların zeminleri değişti. 50'ye 68 boyutlarında yeni bir halı saha yapılacak. 80 günde bitecek. Hemen yanına 150 metrekarelik fitness salonu yapacağız. Anfi tiyatro bölümü yıkıldı. 800 metrekarelik alana sosyal tesis inşa edeceğiz. Bunları Büyükşehir yapıyor. Tahir Başkanın büyük emeği ve desteği var. İdari bina olduğu gibi yenileniyor, konaklama tesisi ve dinlenme alanı da yapacağız. Dışardan gelen futbolcular burada konaklayacak böylelikle farklı şehirlerdeki futbol hazinelerini daha kolay toplayacağız. Bu değişimlerle birlikte Kocaelispor kazanacak” dedi.