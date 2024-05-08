Alt yapı faaliyetlerini basına anlattı

FAALİYETLERİNİ ANLATTI, SERTİFİKA VERİLDİ
Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda yapılan sezon sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Başkan Rafet Kırgız’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda daha sonra Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın, göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Gelecekteki planlarını kısa, orta ve uzun vade olarak sıralayan Aydın Günaydın, çalışmalar hakkında da detaylı bilgi verdi. Tüm antrenörlerin katıldığı toplantıya basın mensupları ve amatör kulüp temsilcileri de katılım sağladı. Sezon değerlendirme toplantısının ardından ilgili kulüplere sertifikaları verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.