Şehir tek yürek oldu, maça gideceklere izin verdiler

BÜYÜK İLGİ VAR
Kocaelispor’un Sakaryaspor ile oynayacağı maç için bilet satışları devam ediyor. Şehrin tek yürek olduğu günlerde iş yeri patronları ve müdürleri de Kocaelispor taraftarının maça gitmesi için izin verdi. Bir yönetici iş arkadaşlarına attığı mesajda, “Maça gidecek arkadaşlar o gün izinli. Gerekirse iş durumuna göre Pazar çalışırız. Biz şampiyon olacağız” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.