Şehir tek yürek oldu, maça gideceklere izin verdiler

BÜYÜK İLGİ VAR

Kocaelispor’un Sakaryaspor ile oynayacağı maç için bilet satışları devam ediyor. Şehrin tek yürek olduğu günlerde iş yeri patronları ve müdürleri de Kocaelispor taraftarının maça gitmesi için izin verdi. Bir yönetici iş arkadaşlarına attığı mesajda, “Maça gidecek arkadaşlar o gün izinli. Gerekirse iş durumuna göre Pazar çalışırız. Biz şampiyon olacağız” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Spor Servisi