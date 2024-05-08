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Kocaeli'de vatandaşı dolandıran şüpheliler yakalandı

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Kocaeli'de vatandaşları 103 bin 400 lira dolandıran şüpheliler yakalandı.

Kocaeli'de vatandaşı dolandıran şüpheliler yakalandı mask
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Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde vatandaşları telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta merkezli olarak Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şanlıurfa’da bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 874 bin lira ele geçirildi. İş yerinde bulunan 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden İ.Y. ve R.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen paraların aktarıldığı banka hesabı sahibi, banka hesabını kullandıran ve banka hesabı temin eden C.Y.E., İ.A., E.D., S.G., D.Y., C.D., B.B., C.V., O.T.K., Y.K., B.G., F.T. ve D.H. isimli şüpheliler de yakalandı. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.G., D.Y., O.T.K. ve D.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. B.B. ve B.G.G. isimli şüpheliler ise Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.F.Ö., E.A., E.B. ve V.O.’nun farklı illerde meydana gelen dolandırıcılık suçlarından tutuklu bulundukları öğrenildi.

21 ilde vatandaşların toplam 11 milyon 69 bin 33 lirası dolandırılmış


Şüphelilerin Isparta’da karıştığı 9 olayda toplam 1 milyon 523 bin 800 lira, İstanbul’da 6 olayda toplam 3 milyon 285 300 lira, İzmir’de 3 olayda toplam 773 bin 220 lira, Bitlis’te 3 olayda toplam 533 bin 150 lira, Antalya’da 2 olayda toplam 300 bin lira, Bursa’da 2 olayda toplam 1 milyon 972 bin 500 lira, Şanlıurfa’da 2 olayda toplam 748 bin 550 lira, Ankara’da 1 olayda 84 bin 280 lira, Adıyaman’da 70 bin lira, Balıkesir’de 221 bin 425 lira, Eskişehir’de 320 bin lira, Gaziantep’te 360 bin lira, Giresun’da 237 bin 566 lira, Kocaeli’de 103 bin 400 lira, Konya’da 131 bin 972 lira, Kırıkkale’de 87 bin 670 lira, Manisa’da 101 bin 500 lira, Zonguldak’ta 160 bin lira, Van’da 54 bin 700 lira haksız kaçan elde ettiği, Tokat ve Çanakkale 1 olayın gerçekleştiği ancak zararın olmadığı belirlendi. Operasyon sonucunda 21 ilde meydana gelen 41 olayda toplam 11 milyon 69 bin 33 lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.
Operasyonlarda 17 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 16 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet modem ve 1 adet CD kart ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheliden 13’ü nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile 2 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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08 May 2024 - 19:25 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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