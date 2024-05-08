Kocaelispor-Sakaryaspor maçı için satılan bilet sayısı 21 bini buldu

1. Ligin 34. haftasında temsilcimiz Kocaelispor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Sakaryaspor’u ağırlayacak. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan maçın biletleri için satışlar sürüyor. Kocaelispor, maç için 3600 kombine hariç satılan bilet sayısının 21 bin 642 olduğunu açıkladı. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda "İyi akşamlar Büyük Kocaelispor Taraftarı! 3600 adet kombine kart haricinde anlık olarak satılan bilet sayısı 21.642’dir Bilet satışları KS Store ve Passolig'de devam etmektedir. Y Ü K L E N !" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi