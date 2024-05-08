AMATEM ve ÇEMATEM’de açılış hazırlıkları başladı

TAM 5 YIL GEÇTİ

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı 2019 yılında başlanan ve yapımı tamamlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM) açılışa hazırlanıyor. Binaların içinde temizlik çalışmaları başladı, koltuk, yatak ve diğer malzemelerin yerleştirilmesi başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği çevre düzenlemesi çalışmaları da iki hafta içinde bitecek.

TEMİZLİK BAŞLADI

AMATEM ve ÇEMATEM’in binalarının kaba inşaatının bitmesinin ardından yapılan ikmal ihalesi ile binaların kalan inşaatı tamamlandı. Elektrik jeneratörü ile ilgili sıkıntının Aracı ailesi tarafından çözülmesinin ardından açılış için hazırlıklar başladı. Binada kullanılacak mobilyalar, yataklar ve sarf malzemenin tamamı getirildi. Malzemenin getirilmesinin ardından temizlik çalışmaları da başladı. Binada bir taraftan temizlik çalışmaları diğer taraftan ise malzemelerin yerleştirilmesi yapılıyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİTİYOR

Temizlik çalışmalarının mayıs ayı sonu itibariyle tamamlanması ile birlikte binaların hizmete alınması süreci başlayacak. Binaların içindeki çalışmalar dışında Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmaları da sürüyor. Her iki binanın bahçelerindeki yollara beton atıldı. Spor alanına spor aletlerini de koyan Büyükşehir Belediyesi, iki hafta içinde çevre düzenlemesi çalışmasını bitirmeyi hedefliyor. Binanın çevresinin çitlerle çevrilmesiyle birlikte güvenlik kapıları ve güvenlik kulübesi de yerleştirildi.

BANYO: Bağımlıların tedavi göreceği odaların banyoları da temizlendi ve eksikleri giderildi. Banyolar otel odası kalitesinde olması dikkat çekti.

KAPILAR TAKILDI: Güvenlik açısından önlemlerin yüksek seviyede olacağı AMATEM ve ÇEMATEM binalarının çevresi kesici çitlerle çevrildi. Aynı zamanda binanın güvenlik kapısı da yerleştirildi.

MALZEMELER GELDİ: AMATEM ve ÇEMATEM binalarında kullanılacak olan koltuk, yatak, dolap ve sarf malzemelerin tamamı geldi. Malzemeler temizlik yapıldıkça temizlenen alanlara yerleştiriliyor.

ODA: Kocaeli halkının 5 yıldır beklediği AMATEM ve ÇEMATEM binalarının odalarında temizlik yapılmaya başlandı. Tek kişilik odalarda bağımlılar tedavi görecek.

SPOR ALETLERİ YERLEŞTİRİLDİ: Sağlık Bakanlığı tarafından işletilecek olan AMATEM ve ÇEMATEM binalarının bahçesinde hastalara hizmet verecek olan spor alanına spor aletleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirildi.

YOLLAR YAPILDI: AMATEM ve ÇEMATEM binalarının bahçelerinde yürüyüş yolları ve iki bina arasında ulaşımı sağlayacak olan yolların betonları atıldı.