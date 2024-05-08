Bu kez de Doğu Anadolu lezzetleri geliyor

18-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında bölgenin önde gelen lezzetleri Kocaeli’de sevenleriyle buluşmuştu. İlginin oldukça yüksek olduğu öğrenilen Gaziantep Tanıtım Günleri’nin ardından şimdi de Doğu Anadolu bölgesinin lezzetleri kent sakinleriyle buluşturulacak. 9-19 Mayıs tarihleri arası, Real AVM Otopark Alanı’nda, Doğu Anadolu Tanıtım Günleri gerçekleştirilecek. Gaziantep’e özgü lezzetlerin yeniden yerini alacağı tanıtım günlerinde Erzurum’dan cağ kebabı başta olmak üzere daha pek çok yöresel yemeğin yer alması bekleniyor. Tanıtım günleri için Real AVM Otopark Alanı’nda ürünlerin satışa sunulacağı çadırların kurulumu başladı.