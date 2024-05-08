Feci kazada araç ikiye bölündü: 1 ölü 1 yaralı

Bilirkişi - muhtemelen çok süratli idi ve makas atıyordu, böyle ise çok yazık. son zamanların en tehlikeli araçları maalesef modifiye tofaş ve honda. aslında araçlar eski, yaşlı. ama birkaç rötuş, abart egzos ile sanki arabalar çok güvenliymiş gibi davranılıyor. buna izin vermemek lazım. ölene rahmet diliyorum.