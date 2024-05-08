Derince deki Ağız Diş Sağlığı Eylül’de açılacak  

KABA İNŞAATI BİTTİ

Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında kaba inşaat tamamlandı. AMATEM- ÇEMATEM inşaatını yapan Gökyol İnşaat tarafından yapılan ADSM toplam 12 bin 537 metrekare alana sahip. Toplam 4 kattan oluşan 75 ünit kapasiteli ADSM’de ince işçilik çalışmaları sürüyor. Diş Hastanesinin önümüzdeki temmuz veya ağustos aylarında tamamlanacağı ve eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

DIŞ CEPHE YALITIM KAPLANIYOR

ADSM içindeki çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı. İç kısımdaki sıvalar ve boya yapıldı. Hastane binasında 90 çalışan hummalı bir şekilde çalışıyor. Binanın dış cephesinin tamamı yalıtımla kaplanıyor ve yalıtım çalışmasının yüzde 70’i tamamlandı. Çalışmanın bir ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Firma çalışanları ADSM hizmet binasının eylül ayında hizmete açılması beklendiğini söyledi.