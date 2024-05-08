Derince'deki Ağız Diş Sağlığı Eylül’de açılacak  

KABA İNŞAATI BİTTİ
Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında kaba inşaat tamamlandı. AMATEM- ÇEMATEM inşaatını yapan Gökyol İnşaat tarafından yapılan ADSM toplam 12 bin 537 metrekare alana sahip. Toplam 4 kattan oluşan 75 ünit kapasiteli ADSM’de ince işçilik çalışmaları sürüyor. Diş Hastanesinin önümüzdeki temmuz veya ağustos aylarında tamamlanacağı ve eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.
DIŞ CEPHE YALITIM KAPLANIYOR
ADSM içindeki çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı. İç kısımdaki sıvalar ve boya yapıldı. Hastane binasında 90 çalışan hummalı bir şekilde çalışıyor. Binanın dış cephesinin tamamı yalıtımla kaplanıyor ve yalıtım çalışmasının yüzde 70’i tamamlandı. Çalışmanın bir ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Firma çalışanları ADSM hizmet binasının eylül ayında hizmete açılması beklendiğini söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mtoraman - Bu kadar guzel bir imkan için devletime tesekkür ederim lakin diş hastanesinde impilat tedavisi yapmıyorsa eksik ve geride kalmış bir yatırım olarak kalır
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.