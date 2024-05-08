Seoyon CNFT fabrikasında işçilerden mobing iddiası

İşçiler, yapılan haksızlıklara ve yanlışlara sesini çıkaran tüm işçilerin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia etti. mobing altında üretim yaptıklarını ifade eden işçiler, “Bizim yöneticimiz olan fabrika müdürü adeta kendini fabrikanın sahibi zannediyor, her gün mobing uyguluyor. Fabrikada insanlar mutsuz. Yaşanan sıkıntılara az sesini çıkaran arkadaşlarımız hemen işten çıkartılıyor ya da kendisi istifa etmek zorunda kalıyor. Biz bu yaşananların hiç birinden Koreli işverenlerin haberinin olduğunu düşünmüyoruz. Biz yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Fasrika müdürürnün yaptıkları artık sona ermeli” dedi.