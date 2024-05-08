Seoyon CNFT fabrikasında işçilerden mobing iddiası

İşçiler, yapılan haksızlıklara ve yanlışlara sesini çıkaran tüm işçilerin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia etti. mobing altında üretim yaptıklarını ifade eden işçiler, “Bizim yöneticimiz olan fabrika müdürü adeta kendini fabrikanın sahibi zannediyor, her gün mobing uyguluyor. Fabrikada insanlar mutsuz. Yaşanan sıkıntılara az sesini çıkaran arkadaşlarımız hemen işten çıkartılıyor ya da kendisi istifa etmek zorunda kalıyor. Biz bu yaşananların hiç birinden Koreli işverenlerin haberinin olduğunu düşünmüyoruz. Biz yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Fasrika müdürürnün yaptıkları artık sona ermeli” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.