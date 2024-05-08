Yüzbaşılar Mahallesi parka çözüm istiyor

Parkın banklarının üzerindeki tahtalar yakıldığı için şikayette bulunan vatandaşların bu şikayeti üzerine Gölcük Belediyesi bankları temizledi. Temizlenen bankların değiştirilmesi ve parkın temizlenmesi ile ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlar, “Parkın içindeki otlar çocukların boyları geçti. Çocuklar bu otların içinde oynuyor ve gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bankların yapılması konusunda da talebimizi yeniliyoruz. Belediyenin parka bakım yapmasını, bankları yenilemesini ve otları biçmesini istiyoruz” dedi.