Yüzbaşılar Mahallesi parka çözüm istiyor

Parkın banklarının üzerindeki tahtalar yakıldığı için şikayette bulunan vatandaşların bu şikayeti üzerine Gölcük Belediyesi bankları temizledi. Temizlenen bankların değiştirilmesi ve parkın temizlenmesi ile ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlar, “Parkın içindeki otlar çocukların boyları geçti. Çocuklar bu otların içinde oynuyor ve gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bankların yapılması konusunda da talebimizi yeniliyoruz. Belediyenin parka bakım yapmasını, bankları yenilemesini ve otları biçmesini istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.