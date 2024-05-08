Kocaeli’de sıcaklık düşüyor! Yağmur etkili olacak

Kocaeli’de iki gündür etkisin gösteren sıcak hava yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Perşembe günü Kocaeli’de 24 derece ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 18 dereceye düşüyor ve kent genelinde yağmur bekleniyor. Cumartesi günü Kocaeli’de sıcaklık 16 derece olacak ve kent genelinde yağmur etkili olacak.

Kaynak: İHA