Asfalt çöktü vatandaş önlemi kendi aldı

Caddenin boylu boyunca yeni asfaltlandığını ifade eden vatandaşlar, “Cadde asfaltlandıktan sonra yolda çökmeler başladı. Bu çökmeler yüzünde kaza olmaması için kendimizce yolun ortasına duba koyarak önlem aldık. Ama bu çözüm değil. Belediyenin bir an önce bu yollara bir çözüm bulması gerekiyor. Asfaltlanan yerlerdeki çöken alanlar yeniden yapılmalı. Aksi halde trafiğin olmadığı bu yollarda ciddi trafik kazaları yaşanabilir” dedi.