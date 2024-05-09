Su faturaları ile ilgili talep var

Buna rağmen faturalar konusunda zaman zaman şikayetler alıyoruz. Gazetemize su faturası örneğini gönderen bir vatandaş, 3 kişilik bir aile olduklarının altını çizerek, “Su faturasında 12 metreküp suyu birinci kademe, 4 metreküp suyu ise ikinci kademede kullanmışız. Gelen toplam fatura 473 lira. Bu ekonomik zorluklar içinde su faturasının bu miktarları bizleri çok yoruyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Hanelerin su faturalarının bu kadar yüksek olmaması gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.