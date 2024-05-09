Su faturaları ile ilgili talep var

Buna rağmen faturalar konusunda zaman zaman şikayetler alıyoruz. Gazetemize su faturası örneğini gönderen bir vatandaş, 3 kişilik bir aile olduklarının altını çizerek, “Su faturasında 12 metreküp suyu birinci kademe, 4 metreküp suyu ise ikinci kademede kullanmışız. Gelen toplam fatura 473 lira. Bu ekonomik zorluklar içinde su faturasının bu miktarları bizleri çok yoruyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Hanelerin su faturalarının bu kadar yüksek olmaması gerekiyor” dedi.