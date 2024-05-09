Aydınlatması olmayan altgeçit korku saçıyor

Alt geçitte aydınlatma olmadığını söyleyen vatandaşlar, “Bu alt geçidi günde yüzlerce yaya kullanıyor. Yayalar karanlık olduğunda burada geçmekte büyük zorluk yaşıyor. Bu alt geçidin aydınlatılmasını istiyoruz. Sürekli gündeme getirmemize rağmen hiçbir şekildi bir adım atılmadı. Kartepe Belediyesi’nin yetki alanında olmadığını biliyoruz ama belediyenin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz. Devlet Demir yolları ile görüşüp aydınlatma işinin yapılmasına aracı olmasını talep ediyoruz. Bu yolu kullanarak okula gidin ve gelen çocuklarımız var. Onlar için bu alt geçidin yapılması gerçekten çok önemli” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.