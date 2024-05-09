İstiklal Caddesi’nde park sorunu

Saat 18.00’den sonra caddenin trafiğe açılması ile birlikte bazı esnafların yola gelecek şekilde dükkanlarının önünü kapattığını ifade eden vatandaşlar, “Esnaflar mal gelecek bahanesi ile her gün yolu kapatıyor ve bu bölgede evi bulanan bizler asla araçlarımızı park edemiyoruz, evimizden bir hastamızı ya da bir eşyamızı alamıyoruz. Bu alanlar esnafların özel kullanım alanı değil. Onların ne kadar kullanma hakkı varsa bizlerin de bu bölgede yaşayan insanlar olarak o kadar kullanma hakkımız var. İzmit Belediyesi’ne bu konuda defalarca şikayette bulunmamıza rağmen kimse bir adım atmadı ve önlem almadı. Yetkililerin bizi duymasını ve ortak kullanım alanları olan yollarla ilgili düzenleme yapmasını istiyoruz” dedi.