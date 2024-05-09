Böyle kaza görülmedi: İnşaat çukuruna devrilen araç kamyonun kasasına girdi

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Balıkayağı Bulvarı'nda yaşandı. Yusuf Ç. idaresindeki 34 FIC 621 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşak çukuruna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.