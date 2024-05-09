Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında, Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. İddiaya göre hatalı sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan Veli Çakmak yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Veli Çakmak ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA-AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.