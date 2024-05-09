Altın fiyatları yükseliyor

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor. Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini belirterek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 9 Mayıs Perşembe günü 2 bin 401 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 926 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.400,92

Satış: 2.401,26

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.841,47

Satış: 3.926,06

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 15.365,86

Satış: 15.656,21

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.658,92

Satış: 7.852,12

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.301,34

Satış: 1.722,26

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.210,18

Satış: 2.342,15

Kaynak: Habertürk