Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:53'te Malatya'nın Darende ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

TUNCELİ PÜLÜMÜR SALLANDI!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.