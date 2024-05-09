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KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret mask
KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
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Ulusal ve uluslararası iş birliklerine devam eden Atatürk Üniversitesi, bu doğrultuda Kocaeli Üniversitesiyle birçok konu başlığını kapsayan bir protokol imzaladı. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile mevkidaşı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, iki kurumun ortak çalışmalarını kapsayan iş birliği anlaşmasını imzaladı. Törende Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Kerem Küçük, Ar-Ge Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Olcay Mert ile Atatürk Üniversitesi yönetimi hazır bulundu.

KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin Tüm Dinamiklerini Harekete Geçirdik”

Protokolün ardından Rektör Çomaklı, devrim niteliği taşıyan ve üniversiteye yeni bir vizyon kazandıran Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında konuklarıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminde gerçekleşen toplantıda üniversitenin yaşamış olduğu yapısal dönüşümden bahseden Rektör Çomaklı, bu kapsamda atılan adımlardan bahsetti. Üniversitenin tüm kaynaklarını harekete geçirmek ve tüm dinamiklerinden azami verim alma adına başlatmış oldukları bu hamlenin üniversitenin son yıllarda elde etmiş olduğu başarıların temelini oluşturduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Gerek yükselme kriterleri ile akademik personelimizin potansiyelini ortaya çıkarmada gerek patent başvuruları ile bilgiyi insanlığın faydasına kullanma da gerekse araştırma-geliştirme ve projeler ile yeni ufuklar açma adına oldukça önemli olan bu vizyon hamlemizin sonucunda üniversitemiz, YÖK’ün değerlendirmeleri neticesinde Araştırma Üniversitesi olarak seçildi ve yine üniversitemizin vermiş olduğu kaliteli eğitim YÖKAK tarafından tescillenerek akredite edildi” dedi.

KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

“Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Başarıyı da Beraberinde Getirdi”

Tüm bu önemli gelişmelerin, üniversitenin tüm mensuplarının bu sürece inanması ve harekete geçmesiyle mümkün olduğunu belirten Rektör Çomaklı, üniversitede akademik bir kültürün yaygınlaştığını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Yaptığımız araştırmalar ve alanında uzman kişilerce çizilen yol haritaları neticesinde birçok birimi hayata geçirerek bu dönüşümde aktif rol almalarını sağladık. Ayrıca pasif durumda olan, atıl kalan birçok birimimizi de yeniden yapılandırarak işler hale getirdik. Sadece akademik atılımlar yapmakla kalmadık ayrıca üniversitemizin gerek müzeler gerek spor salonları gerekse sosyal alanlar inşa ederek daha yaşanabilir bir eğitim merkezi hali almasına gayret gösterdik. Geldiğimiz nokta itibariyle Atatürk Üniversitesi patent ve proje başvurularında zirvede, Araştırma Üniversiteleri arasında ise zirveye çok yaklaşmış durumdadır. Bugün atılan tüm tohumların gelecek süreçte meyvelerini alacağını hep birlikte göreceğiz. Birçok açıdan rol modeli olan üniversitemizin yükseköğretimimiz tarafından örnek gösterilmesi bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu etti. Bu düşüncelerle bugün hem yapmış olduğumuz bu reform niteliğindeki dönüşüm hamlesini yerinde görmek hem de ikili iş birliğini güçlendirmek adına protokol anlaşması imzalamak üzere misafirimiz olan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile beraberindeki heyete teşekkür ediyor, yapılan ortaklık anlaşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

Rektör Cantürk: “Yapılan Çalışmalar Ülke Yükseköğretimine Örnek Teşkil Ediyor”

Tarihi ve kültürü ile kadim bir değere sahip olan Erzurum’da bulunmaktan ve Palandöken’in eteklerinde yer alan Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Kocaeli Üniversitesinde yapmayı planladıkları yeni çalışmalar öncesinde Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek burada yaşanan dönüşümü yerinde incelemek istediklerini belirterek elde edilen başarıların kendileri için de ilham vesilesi olduğunu söyledi. Gelişen ve dönüşen çağa ayak uydurmak için yenilenmenin ve ilerlemenin kaçınılmaz olduğunu aktaran Rektör Cantürk, Atatürk Üniversitesinin son yıllarda yakaladığı başarının altında önemli bir sistemin var olduğunu, kendilerinin de bu gelişime ayak uydurma adına yapılması gerekenleri görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

BAP’ta gerçekleşen ziyaretin ardından Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm vizyonu çerçevesinde açılan ya da revize ederek yeniden aktif hale getirilen birimlerde incelemede bulunan Rektör Cantürk’e eşlik eden Rektör Çomaklı birimler hakkında mevkidaşı ile bilgi aktarımında bulundu.
Erzurum’da olmaktan ve böylesine etkili bir dönüşümün yaşandığı Atatürk Üniversitesinde inşa edilen bu sistemin ülke yükseköğretimi için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cantürk, misafirperveliği için Rektör Çomaklı’ya teşekkür ederek şahsı nezdinde tüm üniversite mensuplarına teşekkür etti.

KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
KOÜ heyetinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

Kaynak: İHA

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09 May 2024 - 09:47 - Gündem --- Okunma

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