09 May 2024 - 10:04 - Ekonomi

Gram altın kaç TL? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 8 Mayıs 2024 altın fiyatları)

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar gram altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. 8 Mayıs 2024 Çarşamba gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...