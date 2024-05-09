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Büyükşehir İtfaiyesinden teleferikte nefes kesen tatbikat

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Büyükşehir İtfaiyesi ve Ulaşımpark personeli, yüksek teknolojiye sahip Kartepe Teleferiğinde metrelerce yükseklikte güvenli çalışma ve kurtarma tatbikatı yaptı

Büyükşehir İtfaiyesinden teleferikte nefes kesen tatbikat mask
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Ülke çapında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek adına sürekli kendini geliştiriyor ve bilgi birikimini her geçen gün arttırıyor. Bu kapsamda kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Kartepe Teleferiğinde olası acil durum planları kapsamında İtfaiye ve Ulaşımpark personeli yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldı. En son teknolojiye ve kendi güvenlik sistemlerine sahip Kartepe Teleferiğindeki eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK

Son teknolojiye sahip araç, gereç ve donanımları ile dünya standartlarında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, personel kalitesini artırmak adına hizmet içi eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ediyor. Mevcut personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Kartepe Teleferiğinde olası acil durum planları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli ve Ulaşımpark Kartepe Teleferiğinde çalışan 24 personele yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi verildi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE EĞİTİM VE TATBİKAT

Kartepe Teleferiği Kuzuyayla İstasyonunda gerçekleştirilen eğitimi İple Erişim ve Kurtarma Uzmanı Ömer Faruk Abak verdi. Alanda gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği teleferik sepetleri iki direk arasında içinde insanlar varken durdu. İtfaiye personeli iki direk arasında kalan kabin içerisindeki yolcuları kurtarmak için taşıyıcı tellerden kabine ulaşım sağladı. Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri kabin içerisinde kalan vatandaşları başarılı bir şekilde tahliye etti.

KARTEPE TELEFERİĞİ SON TEKNOLOJİYE SAHİP

Eğitim ve tatbikat faaliyeti hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, “Kocaeli İtfaiyesi olarak teleferik yapısının arama kurtarma açısından 2 aşamalı bir bakışımız var. Birincisi teleferiğin arama kurtarma yapısının incelenmesi, ikincisi ise oluşabilecek durumların değerlendirilmesi ve kurtarma senaryolarına geçilmesi. Teleferik konusunda risk analizimizi yaptık. Kartepe Teleferiği kurtarmaya gerek bırakmayacak bir sisteme sahip. Teleferik sisteminde kabinde insan kalmasının en büyük nedenlerinden birisi elektrik kesintisi. Bunun için proje içerisinde biri dizel yakıtlı olmak üzere 4 jeneratör var. Telin raydan çıkmasına karşıda önlemler alındı. 5 sensörlü bir sisteme sahip. Bunlara rağmen teleferikte bir sıkıntı oluşması zor bir ihtimal fakat biz itfaiyeciler olarak her koşulu değerlendirmeli ve her senaryoya karşı hazır olmamız gerekiyor. Bunun için bugün Kuzuyayla Teleferik istasyonunda eğitim ve tatbikat faaliyeti gerçekleştiriyoruz’’ açıklamasını yaptı.

“HER SENARYOYA HAZIR OLMALIYIZ”

Kocaeli İtfaiyesi personeliyle Ulaşımpark Kartepe Teleferik personelinin birlikte eğitim aldığını aktaran Yayla, ‘’Arkadaşlarımız; günlük, haftalık ve aylık bakımlar yapıyor. Bu bakımları güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimi aldılar. Bizim en yakın ekibimizin buraya gelerek tüm hazırlıkları tamamlaması 8 ila 10 dakika arasında. Bizim arkadaşlarımız gelene kadar teleferiğin kendi personeli gerekli güvenlik önlemlerini almış olacak. Biz bu eğitimlere farklı günlerde devam edeceğiz. Olası her olaya karşı hazır olmalıyız” ifadesini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN

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09 May 2024 - 10:07 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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