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KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

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Körfez KO-MEK sergisinin açılışını yapan Başkan Büyükakın, sosyal sorumluluk projelerine katılarak Filistin konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı mask
KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı
KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Körfez sergi açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sergi alanında bulunan ürünlere hayran kaldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini tek tek inceleyen Başkan Büyükakın, özellikle marküteri kursiyerlerinin yaptığı ürünleri uzun süre inceledi. Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla kahraman anneler konseptinin ön plana çıktığı sergide anneler ve ürünleri göz alıcıydı.

 

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

KATILIM YOĞUN OLDU

Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

“PES ETMEDİK 3 KADIN BAŞARDIK”

KO-MEK müzik grubunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle başlayan açılışta kursiyerler adına Seval Karakoyun konuşma yaptı. ‘’Kadın isterse her şey olur’’ diyen Karakoyun, “Ben de bu yolda yürümek, meslek sahibi olmak istedim, çok çalıştım ve ürettim. Bana bu işten bir şey çıkmaz dediler ama ben pes etmedim makrome ve panc alanında 3 kadın bir araya gelerek kendi markamızı oluşturduk ve artık her yerdeyiz. Kadın isterse her şeyi başarır” sözleriyle duygularını ifade etti.

 

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

“ESERLERİNİZ KÜLTÜRÜMÜZE DEĞER KATIYOR”

Daha sonra konuşan Körfez Belediye Başkanı Söğüt ise “Bugün bizler de kursiyerlerimiz kadar heyecanlıyız. Birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerle birlikteyiz. Ben bu güzellikleri bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Medeniyetimizin en önemli unsurları kültür ve sanat eserleridir, burada ürettiğiniz eserler sayesinde kültürel ögelerimiz daha da zenginleşiyor” ifadesini kullandı.

 

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

“DÜNYA FİLİSTİN KONUSUNDA 3 MAYMUNU OYNUYOR”

Açılışta son olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “KO-MEK meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde olmak üzere yardım ve vefa projeleri düzenleyerek adından söz ettirdi. Bu dönemde başka bir hassasiyetimiz var. Herkes kadınların ve çocukların korunması gerektiği konusunda nutuklar atıyor ama Filistin konusunda dünya adeta 3 maymunu oynuyor. Dünyada nedense Müslüman olmayan ülkelerde savaş olunca hassasiyet artıyor ama ezilen öldürülen Müslüman kadınlar ve çocuklar olunca kimse sesini çıkartmıyor” yorumunu yaptı.

 

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

“İYİLER PES EDERSE KÖTÜLER HÜKÜM SÜRER”

‘’Filistin’de şu anda 34 bini geçen ölü sayısı var, burada 14 binin üzerinde çocuk katledildi’’ diyen Başkan Büyükakın,  “Bize oyun oynar gibi, yıldız savaşları filmi izletir gibi savaşı izletip normalleştiriyorlar.  Asla normalleşmeyin, buna gücümüz yetmezse dilimizle, gönlümüzle söyleyelim ama sessiz kalmayalım. Bizi zulme alıştırdılar, tepkisizleştik artık. Allah korusun orada yaşanan olayların bizlerin, bizim çocuklarımızın başına geldiğini düşünün böyle giderse tepkisiz kalırsak sıra bize gelir. Bu topraklar üzerindeki yüz sene evvelki hedefleri neyse şimdi de aynı amaçları güdüyorlar. Bu konular sizin vatan borcunuz Allah rızası için unutturmayın, bir şekilde tepkinizi duyarlılığınızı ortaya koyun. Ama hayat devam ediyor umudumuzu hiçbir şekilde yitirmeden kötülerin inadına iyiler dünyayı güzelleştirmeye devam edecek. İyiler pes ederse kötüler hüküm sürmeye devam eder. İyiliklerin maskesiz dolaşabilmesi için mücadele edeceğiz’’ sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

 

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

SERGİ ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Konuşmaların sonrasında KO-MEK Bohçasını ihtiyaç sahibi kursiyere takdim eden Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra hep birlikte sergi alanını gezen protokol üyeleri kursiyerlerin ürünlerini inceleyerek bilgi aldı. Marküteri kursiyerlerinin yaptığı ürünleri uzun uzun inceleyen Başkan Büyükakın, Kahraman Anneler konseptine hayran kaldı.

KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı
KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı
KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı
KO-MEK Körfez Sergisinde başarı ve azim ön plana çıktı

Kaynak: Bülten

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09 May 2024 - 10:28 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Kültür Sanat --- Okunma

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