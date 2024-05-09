Başiskele’de kurbanlık hayvan satış yeri hazır

Kurban Bayramı’na yaklaşılırken Başiskele’de, vatandaşların kurban ibadetini ve bayramını huzurla geçirebilmesi için tüm imkanlarıyla çalışan Başiskele Belediyesi, bu yıl da kurbanlık hayvan satış yerindeki hazırlıkları erkenden tamamladı. Başiskele Belediyesi, kentte kurbanlık satış yerlerinin düzensiz ve yerleşim alanlarının içerisinde olmaması, ulaşımın ve nakliyenin daha rahat ve güvenli olabilmesi adına geçen yıllarda başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürdü. Başiskele Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalarla Doğantepe Mahallesi 16. Sokak üzerinde kurulan Kurbanlık Hayvan Satış Yeri kıyasıya pazarlıklara ev sahipliği yapacak.
İLK KURBANLIKLAR GELDİ
Başiskele Belediyesi tarafından oluşturulan Kurbanlık Satış Yeri’ne ilk kurbanlıklar geldi. Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar Başiskele Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Yeri’nde görücüye çıkmaya başladılar.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.