İzmit Belediyesi, 19 Mayıs’a gençlerle hazırlanıyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençleri birçok sportif aktivitede bir araya getirecek. Bu minvalde İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek 19 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.