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Duraklı-Alihocalar Köprüsünün orta ayağına başlandı

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Büyükşehir, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine orta ayak kazı çalışması yaptı. Köprünün beton ve demir imalatlarına başlandı

Duraklı-Alihocalar Köprüsünün orta ayağına başlandı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan derenin üzerine yapılan köprüde, orta ayak kazı çalışmalarına başlanmıştı. 3 adet ayağı bulunan köprünün orta ayağında kazı çalışmaları tamamlanarak beton ve demir imalatlarına geçildi. Dere üzerine yapılan köprü 46 metre uzunluk ve 11 metre genişliğinde olacak. Köprü dışında taş duvar imalatı ve dere ıslahı için harçlı pere çalışması da yapılacak.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerindeki köprünün ömrünü tamamlanması sebebiyle yapılan yeni köprü ve bağlantı yolu için 2 bin 730 ton plent miks temel ve 1.400 ton asfalt serimi yapılacak. 2 açıklıklı Alihocalar Köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında 271 metre uzunlukta yol ve dere ıslah çalışması yapılacak. 14 bin metreküp kazı, 2 bin 200 metreküp dolgu çalışması yapılacak köprü için 2 bin metreküp beton 185 ton demir, 5,5 ton yaya korkuluğu, 1.700 metreküp taş duvar, 500 metreküp blokaj ve 270 metrekare pere imalatı yapılacak.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Büyükşehir, duvar, yeni, Körfez

09 May 2024 - 10:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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