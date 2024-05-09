Şemsiyelerinizi unutmayın! Kocaeli'de o günler yağış var

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 GÜN YAĞIŞ VAR

Kocaeli'de bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı en düşük 14 en yüksek 25 derece dolaylarında seyredecek. Cuma ve cumartesi günleri de sağanak yağış devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi