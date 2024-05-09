İzmit Belediyesinden Fevziye Cami tuvalet açıklaması

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İzmit Belediye Meclisi bugünkü toplantısında, Fevziye Camii umumi tuvaletlerinin ücretsiz hale getirilmesine ilişkin kararı kabul etmiştir. Bu kapsamda önce dönemden 2026 yılına kadar sürecek olan uzun süreli kiralama yetkisi sonlandırılmış ve sözleşmenin iptali için meclisten yetki alınmıştır.

Ancak, bu kararın pratikte uygulanmaya başlaması için gerekli yasal ve idari işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Bu sürecin ne kadar süreceği ve tuvaletlerin ne zaman ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı, ilgili işlemlerin hızına bağlı olarak değişecektir. İzmit Belediyesi olarak, süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: Bülten