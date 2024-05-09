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İzmit Belediyesinden Fevziye Cami tuvalet açıklaması

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İzmit Belediye Meclisi'nde bugün yapılan toplantı sonucu Fevziye Camii umumi tuvaletlerinin ücretsiz hale getirilmesine ilişkin karar kabul edildi.

İzmit Belediyesinden Fevziye Cami tuvalet açıklaması mask
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İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İzmit Belediye Meclisi bugünkü toplantısında, Fevziye Camii umumi tuvaletlerinin ücretsiz hale getirilmesine ilişkin kararı kabul etmiştir. Bu kapsamda önce dönemden 2026 yılına kadar sürecek olan uzun süreli kiralama yetkisi sonlandırılmış ve sözleşmenin iptali için meclisten yetki alınmıştır.

Ancak, bu kararın pratikte uygulanmaya başlaması için gerekli yasal ve idari işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Bu sürecin ne kadar süreceği ve tuvaletlerin ne zaman ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı, ilgili işlemlerin hızına bağlı olarak değişecektir. İzmit Belediyesi olarak, süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: Bülten

# hizmet, İzmit

09 May 2024 - 11:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Tayfun - Allah rızası için şu belsa plaza yi da kurtarın aç gözlü kişilerden 7 lira bı de peşin alıyorlar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 11:58
02

41414 - bence ücretsiz değil sembolik bir ücret olmalı bir şeylerin bedava olması bizde ters işliyor.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 09 Mayıs 11:51
01

Ailece - Tuvaletlerin ücretsiz olması bizleri çok sevindirdi. Teşekkür ederiz

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 11:33
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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